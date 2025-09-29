Am Markt verdauen die Investoren die neuesten Meldungen aus dem Umfeld der Opec+. Dabei wird auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg verwiesen. Demzufolge erwägt das erweiterte Ölkartell Opec+ eine weitere Anhebung der Fördermenge im November. Dabei soll es wie bei der vergangenen Erhöhung um die Grössenordnung von mindestens 137.000 Barrel pro Tag gehen.