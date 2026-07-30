Um den Druck auf den Iran weiter zu verschärfen, verhängte die US-Regierung neue Sanktionen. Sie richten sich unter anderem gegen zwei Unternehmen, die nach ihren Angaben an einem von Irans Revolutionsgarden (IRGC) unterstützten Erpressungssystem rund um die Strasse von Hormus beteiligt sind. Handelsschiffe würden zu einer obligatorischen «Versicherung» gezwungen, um die für den weltweiten Ölhandel zentrale Meerenge zu passieren, hiess es. «Die Vereinigten Staaten werden nicht zulassen, dass der Iran den globalen Handel als Geisel nimmt oder die internationale Schifffahrt nutzt, um den Terrorismus, die Aggression und die Unterdrückung durch die IRGC zu finanzieren», teilte US-Finanzminister Scott Bessent mit.