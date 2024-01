Im weiteren Handelsverlauf könnten Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA für neue Impulse am Markt sorgen. Auf dem Programm stehen die wöchentlichen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl. Bereits am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Reserven um fast 7 Millionen verzeichnet hat. Ein Rückgang der Ölbestände stützt in der Regel die Ölpreise./jkr/bgf/mis