Die Ölpreise haben sich am Dienstag wenig verändert. Nachdem die Notierungen am Morgen noch an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft hatten, drehten sie bis zum Mittag leicht in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 88,53 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht um 17 Cent auf 82,80 Dollar.