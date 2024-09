Während eine Zinssenkung in den USA nach entsprechenden Hinweisen aus den Reihen der Fed als sicher gilt, herrscht am Markt keine Klarheit über das Ausmass. Mittlerweile wird am Markt aber eine grössere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte als wahrscheinlicher eingeschätzt als eine Senkung um 0,25 Punkte. Am Nachmittag hatten allerdings besser als erwartet ausgefallene Umsatzdaten aus dem US-Einzelhandel die Spekulation auf einen grösseren Zinsschritt durch die Fed nach Einschätzung von Analysten wieder etwas gedämpft./jkr/jsl/jha/