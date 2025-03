Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Sie setzten damit die Stabilisierung seit Beginn der Woche fort, nachdem sie in der vergangenen Woche deutlich gefallen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 70,89 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im April fiel um zehn Cent auf 67,58 Dollar.