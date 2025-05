Weiter im Fokus der Anleger bleibt die Förderpolitik des Ölverbunds Opec+. «Wir gehen davon aus, dass die Gruppe ihr Angebot erneut deutlich erhöhen wird, sodass der Markt in der zweiten Jahreshälfte gut versorgt ist», sagte Rohstoffexperte Warren Patterson von der ING Bank. Zuletzt waren am Markt Medienberichte unter Berufung auf Delegierte von Opec+ aufgetaucht, die eine weitere Anhebung der Fördermenge ab Juli in Aussicht gestellt hatten. Dadurch waren die Ölpreise in der vergangenen Woche zeitweise deutlich belastet worden./jkr/jsl/he