Ausserdem habe die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA die Notierungen am Ölmarkt gestützt, hiess es weiter. Am Vortag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die US-Lagerbestände an Rohöl die fünfte Woche infolge gesunken waren. Sinkende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt stützen in der Regel die Ölpreise.