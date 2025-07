Darüber rückten auch Spannungen zwischen der EU und China in den Fokus der Anleger am Ölmarkt. Wenige Tage vor einem Gipfeltreffen der beiden Handelsmächte drohte Peking mit Gegenmassnahmen auf ein Sanktionspaket Brüssels. Die EU habe trotz mehrfacher Einwände chinesische Unternehmen in ein neues Sanktionspaket gegen Russland aufgenommen./jkr/mis