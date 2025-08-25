Am Ölmarkt haben die Anleger weiter die Zollpolitik der USA im Blick. Am Mittwoch treten zusätzlichen US-Strafzölle von 25 Prozent gegen Indien in Kraft, weil das Land noch immer viel Öl aus Russland bezieht. Insgesamt werden damit dann 50 Prozent sein. «Aber diese Zölle scheinen die indischen Raffinerien nicht von Käufen russischen Öls abzuschrecken», heisst es in einer jüngste veröffentlichten Analyse der Commerzbank./jkr/la/mis