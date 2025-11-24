Die jüngste Entwicklung bei den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zeigten kaum Einfluss auf die Ölpreise. Am Wochenende haben sich die USA und die Ukraine auf einen überarbeiten Plan für ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges geeinigt. Beide Seiten wollen die intensive Arbeit an dem Vorschlag «in den kommenden Tagen» fortsetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung.