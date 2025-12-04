Unklare Perspektiven für einen Waffenstillstand in der Ukraine und die Spannungen zwischen den USA und Venezuela dominierten das Marktgeschehen. «Hochrangige Verhandlungen zwischen US-amerikanischen und russischen Vertretern haben zu keinem diplomatischen Durchbruch bei der Beendigung des fast vierjährigen Krieges in der Ukraine geführt, sodass die Aussichten auf ein baldiges Ende des Konflikts gering sind», schrieben Analysten von RBC Capital Markets. «Wir würden vor einer übermässigen Begeisterung für künftige Friedensgespräche warnen, an denen nicht alle relevanten Interessengruppen beteiligt sind.»