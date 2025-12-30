Am Ölmarkt haben die Anleger derzeit geopolitische Risiken im Blick, unter anderem ein Konflikt zwischen den USA und dem Opec-Mitglied Venezuela. Der Konflikt war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste des südamerikanischen Landes zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.