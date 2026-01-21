Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Eine mit Spannung erwartete Rede des US-Präsidenten Donald Trump beim Weltwirtschaftsform in Davos konnte den Notierungen keine neue Richtung geben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 64,92 US-Dollar und damit so viel wie am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 9 Cent auf 60,45 Dollar.