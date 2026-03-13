«Auslöser für den Preissprung sind Sorgen vor einer längeren Sperrung des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus, durch die dem Ölmarkt derzeit rund ein Fünftel des Angebots fehlt», kommentierte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Ein schnelles Ende des Krieges zeichne sich trotz anderslautender Äusserungen von US-Präsident Trump nicht ab. «Vielmehr hat sich durch die Wahl des als Hardliner geltenden Sohnes des getöteten Ayatollah Chamenei zum neuen Obersten Führer im Iran das Risiko für einen länger anhaltenden Konflikt sogar eher erhöht», schreibt Fritsch.