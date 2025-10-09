Der deutliche Anstieg der Notierungen der vergangenen Handelstage wurde vorerst gestoppt. Marktbeobachter verwiesen auf den Durchbruch bei den Verhandlungen zum Ende des Gaza-Kriegs. Israel und die islamistische Hamas haben sich in Verhandlungen auf erste wichtige Punkte zur Umsetzung eines Friedensplans geeinigt.
Die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten bremste den Anstieg der Ölpreise. Zuvor waren diese drei Handelstage in Folge gestiegen. Brent-Öl ist in dieser Zeit um etwa zwei Dollar je Barrel teurer geworden.
(AWP)