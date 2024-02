Dagegen bremste die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA am Morgen die Ölpreise. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl verzeichnet hat. Steigende US-Reserven belasten in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werde die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten./jkr/stk