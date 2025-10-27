In der Vorwoche hatte die überraschende Ankündigung von US-Sanktionen unter anderem gegen die russische Ölindustrie für einen deutlichen Preisanstieg am Ölmarkt gesorgt. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee war in dieser Zeit um mehr als vier Dollar je Barrel gestiegen.
Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China konnte den Notierungen am Ölmarkt zu Beginn der Woche vorerst keinen weiteren Auftrieb verleihen. Vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping haben sich beide Länder im Zoll- und Handelsstreit angenähert und sind zu einer vorläufigen Einigung gelangt./jkr/nas
(AWP)