Der Ölmarkt steuert damit auf das zweite Quartal in Folge mit sinkenden Preisen zu. In den vergangene Wochen haben unter anderem enttäuschende Konjunkturdaten aus China und den USA die Ölpreise mehrfach belastet. Am Markt wird ein Rückgang der Nachfrage in den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt befürchtet.