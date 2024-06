Zur Wochenmitte hielten sich die anhaltende Risikobereitschaft an den Märkten sowie die Anzeichen für einen weiteren Anstieg der Rohöllagerbestände als stützende beziehungsweise belastende Faktoren für die Ölpreise in etwa die Waage. So hatte das American Petroleum Institute am Dienstag einen Anstieg der landesweiten Ölvorräte gemeldet. Die Regierung indes veröffentlicht ihre offiziellen Daten wegen des heutigen «Juneteenth»-Feiertags erst am Donnerstag./la/mis