Zuletzt stützte ein Rückgang der Ölreserven in den USA die Notierungen. In der vergangenen Woche waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 3,4 Millionen auf 232,9 Millionen Barrel gefallen und damit deutlich stärker als erwartet. Fallende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt sorgen in der Regel für Auftrieb bei den Ölpreisen./jkr/jsl/jha/