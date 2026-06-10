Damit bleibt die Notierungen für Öl der Sorte Brent knapp über dem tiefsten Stand seit April, der am Dienstag erreicht worden war. Anders als in den vergangenen Handelswochen konnte eine Gefährdung der Waffenruhe im Iran-Krieg durch gegenseitige Angriffe der USA und des Iran die Ölpreise bisher nicht nach oben treiben.