Am Ölmarkt warten die Anleger auf die weitere Entwicklung in der Zollpolitik der neuen US-Regierung. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Vereinigten Staaten zum 1. Februar wie angekündigt einen generellen 25-Prozent-Zoll gegen Kanada und Mexiko verhängen werden. Experten der Dekabank rechnen in diesem Fall mit deutlichen Reaktionen an den Finanzmärkten.