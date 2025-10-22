Die Ölpreise knüpften so an ihre Vortagsgewinne an, womit der jüngste Abwärtstrend zunächst unterbrochen wurde. Die Preise stiegen nach einem Bericht, wonach die USA und Indien kurz vor einem Handelsabkommen stehen, laut dem Indien seine Importe von russischem Rohöl schrittweise reduziert, berichteten Händler. Dies würde die Ölnachfrage bei anderen Anbietern erhöhen. Indien soll im Gegenzug eine Senkung der US-Zölle erhalten.