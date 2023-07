Ein überraschender Anstieg der Ölreserven in den USA konnte die Notierungen am Ölmarkt nicht belasten. Am Nachmittag (MESZ) hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 6,0 Millionen auf 458,1 Millionen Barrel gestiegen sind. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet./jkr/he