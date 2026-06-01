Die Hoffnung auf eine baldige Lösung des Konflikts war bereits vor der Nachricht gesunken. Im Iran-Krieg kommt es erneut zu gegenseitigen Brüchen der Waffenruhe. Nach US-Bombardierungen in der südlichen iranischen Provinz Hormusgan am Wochenende meldeten die iranischen Revolutionsgarden am Morgen einen Vergeltungsschlag. «Weder der Iran noch die USA kapitulieren oder weichen bei ihren roten Linien für ein Abkommen zurück», sagte Hamzeh Al Gaaod, Experte für die Region Nahost und Nordafrika, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Ölpreise dürften sich demnach weiter in einem «Statement-Zyklus» bewegen und je nach neuen Schlagzeilen zwischen Optimismus und Vorsicht schwanken./jsl/he