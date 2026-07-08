Bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte US-Präsident Donald Trump, dass die Waffenruhe mit dem Iran aus seiner Sicht beendet sei, schloss die Tür für weitere Verhandlungen jedoch nicht ganz. In der Nacht auf Mittwoch bombardierten die USA in Reaktion auf die Attacken gegen Tanker Ziele im Iran. Zudem setzte sie Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Trump drohte in Ankara mit weiteren Angriffen. Das US-Militär habe den Iran mit seinen Attacken vergangene Nacht «hart getroffen» und «wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen.» Auch eine erneute Blockade der Strasse von Hormus durch die USA erwägt Trump. Bereits am Dienstag hatte der Brent-Preis wegen der Angriffe auf Tanker in der Strasse von Hormus um drei Prozent zugelegt.