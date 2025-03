Am Nachmittag hatte die US-Regierung einen unerwartet schwachen Anstieg der Ölreserven im eigenen Land gemeldet, was die Notierungen stützte. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl um 1,4 Millionen Barrel auf 435,2 Millionen Barrel geklettert. Am Markt war ein Zuwachs um 2,0 Millionen Barrel erwartet worden.