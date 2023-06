In anderen Ländern, insbesondere in den USA, überwiegen die konjunkturellen Sorgen. Weil die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen zur Bekämpfung der hohen Inflation kräftig angehoben hat, wird in der weltgrössten Volkswirtschaft eine Rezession befürchtet. In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr bereits leicht gefallen. Das lastet auf der Energienachfrage und den Erdölpreisen.