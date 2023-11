Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt leicht ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 82,71 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg in ähnlichem Ausmass auf 78,45 Dollar.

14.11.2023 07:59