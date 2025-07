Der wachsende Druck der USA auf Russland und dessen Ölabnehmer trieb die Notierungen in den vergangenen Tagen stark nach oben. So hatte US-Präsident Donald Trump am Montag angekündigt, die Frist von 50 Tagen für deutlich höhere Zölle für Russlands Handelspartner auf «zehn oder zwölf» Tage zu reduzieren. Am Dienstagabend hiess es dann, die 10-Tage-Frist beginnt ab heute.