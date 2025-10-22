An den Märkten wird gleichwohl weiterhin ein grosses weltweites Überangebot an Rohöl erwartet. Dies wurde auch durch die jüngste Prognose der Internationalen Energieagentur bestätigt. Zudem hatte das Ölkartell Opec+ zuletzt eine weitere Erhöhung ihres Angebots beschlossen. Die Ölpreise waren daher jüngst deutlich gefallen. So hatte der Brent-Preis im Juni noch über 80 Dollar gelegen. Am Nachmittag könnten noch die Veröffentlichung der wöchentlichen US-Rohöllagerbestände den Markt bewegen./jsl/la/mis