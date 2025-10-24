Die von den USA verhängten neuen Sanktionen gegen grosse russische Öl-Firmen hatten die Ölpreise an den Vortagen deutlich beflügelt. Sie stehen damit vor einem deutlichen Wochengewinn. So hatte der Brent-Preis am Montag nur knapp über 60 Dollar gelegen. Vor allem die Erwartung eines deutlichen Überangebots von Rohöl hatte die Preise belastet.