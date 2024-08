Die Ölpreise knüpften so an ihre deutlichen Vortagsgewinne an. Die Spannungen in Nahost sind nach der gezielten Tötung eines hochrangigen Führers der islamistischen Hamas in Teheran gestiegen. Nach Angaben der Hamas wurde ihr Auslandschef, Ismail Hanija, bei einem israelischen Angriff getötet. Der Iran und die Hamas drohen Israel mit Vergeltung. Zudem will der Iran die Hamas noch stärker unterstützen.