Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht rechnet jedoch nicht mit einer nachhaltigen Erholung der Ölpreise. «Am Ölmarkt droht eine deutliche Überversorgung», heisst es in einem Kommentar. Das dürfte die Internationale Energieagentur in der kommenden Woche in ihrem Monatsbericht bestätigen. Schliesslich habe der Ölverbund Opec+ eine deutliche Ausweitung der Produktion in Aussicht gestellt. Dies sei in dem jüngsten Monatsbericht noch nicht berücksichtigt worden.