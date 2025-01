Gestützt wurden die Ölpreise durch Lagerdaten aus den USA. Einem Bericht des American Petroleum Institute zufolge gingen die Vorräte an Rohöl in der vergangenen Woche erneut zurück. Dies würde den sechsten Rückgang in Folge bedeuten, falls die offiziellen Daten der Regierung dies am Nachmittag bestätigen sollten. Die Daten deuten auf ein sinkendes Angebot an Rohöl hin, was die Preise entsprechend antreibt.