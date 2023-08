Anzeichen für ein Tauwetter in den Beziehungen der USA zu den mit Sanktionen belegten Ölproduzenten Iran und Venezuela haben zuletzt einer von Saudi-Arabien und Russland beförderten Verknappung des weltweiten Angebots entgegengewirkt. Das stockende Wachstum in China hat die Nachfrageaussichten verschlechtert. Zudem schwächelt auch die Konjunktur in Europa. Dies zeigte zuletzt das im August stärker als erwartet gesunkene Ifo-Geschäftsklima für Deutschland./jsl/he