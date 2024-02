«Noch scheinen die Verhandlungen in einem frühen Stadium zu sein, sodass eine schnelle Waffenruhe nicht zu erwarten ist», schreiben die Commerzbank-Experten. «Auch die US-Luftangriffe am Wochenende auf Milizen in Syrien und im Irak, die für den Angriff auf einen US-Stützpunkt vor einer Woche verantwortlich gemacht werden, sowie auf Huthi-Stellungen im Jemen deuten nicht auf eine Entspannung hin.»/jsl/he