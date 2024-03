Auch die verstärkten Spannungen im Roten Meer stützten die Ölpreise kaum, obwohl die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz den grössten Angriff seit Beginn des Konflikts im November durchführte. Die anhaltende Überproduktion von Öl im Irak und in Kasachstan sorgt unterdessen für Unmut unter den Mitgliedstaaten der OPEC+. «Der Druck auf beide Länder dürfte zunehmen. Denn eine fortgesetzte Überschreitung der Zielvorgabe könnte die Bereitschaft der anderen Länder schmälern, sich an die vereinbarten Produktionsvorgaben zu halten. Damit wäre die Wirksamkeit des ganzen Abkommens in Gefahr», kommentiert Rohstoff-Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. Die Folge wäre ein schwächerer Ölpreis.