Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten stützte auch die Ölpreise. Die Zinssenkungserwartungen in den USA waren zuletzt gestiegen. Eine stärkere Wirtschaft stützt auch die Nachfrage nach Rohöl. Zudem waren die Ölreserven in den USA zuletzt gesunken. Ein knapperes Angebot stützt tendenziell die Ölpreise.