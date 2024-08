Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Vortag hatte ein überraschender Anstieg der US-Ölreserven die Notierungen am Ölmarkt deutlich belastet. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee war am Mittwoch mehr als einen Dollar je Barrel gefallen. Zuvor hatte die US-Regierung gemeldet, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 1,4 Millionen auf 430,7 Millionen Barrel gestiegen waren. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 2,0 Millionen Barrel erwartet.