Die Preisausschläge hielten sich am Freitag in Grenzen. Die Ölpreise sind in der ablaufenden Woche um rund drei Dollar gestiegen. Dazu trug auch die Aussicht auf weitere westliche Sanktionen gegenüber den Ölförderländer Russland und dem Iran bei. Die EU-Staaten hatten sich bereits am Mittwoch wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf ein neues Paket mit Sanktionen verständigt.