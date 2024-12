An den ersten beiden Handelstagen der Woche hatten die Ölpreise unter schwachen Wirtschaftsdaten des wichtigen Ölimportlandes China gelitten. Am Mittwoch setzte eine Gegenbewegung ein. Zudem sind die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche laut Energieministerium etwas gefallen. Der Rückgang war jedoch etwas weniger deutlich als erwartet.