Die Ölpreise wurden durch den nach der Zinsentscheidung deutlich gestiegenen Dollarkurs belastet, da Rohöl in Dollar gehandelt wird. Am Donnerstag setzte bei den Ölpreisen eine Gegenbewegung ein. Schliesslich gab auch der Dollar einen Teil seiner Vortagsgewinne ab. Zudem wurden die Ölpreise durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten gestützt./jsl/la/men