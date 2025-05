Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen und haben damit an jüngste Gewinne angeknüpft. Im Vergleich zum Freitag hielten sich die Aufschläge bei den Notierungen aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 64,99 US-Dollar und damit 21 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg ebenfalls geringfügig um 17 Cent auf 61,70 Dollar.