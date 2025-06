Gestützt wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. In der grössten Volkswirtschaft der Welt waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen, um 4,3 Millionen auf 436,1 Millionen Barrel. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 3,1 Millionen Barrel gerechnet.