Die Ölpreise erholten sich so von ihren jüngsten Verlusten. In der zu Ende gehenden Woche steuern die Ölpreise allerdings auf einen Verlust von über einem Dollar zu. Aktuell belastet die Sorge vor einer Überversorgung mit Öl die Preise tendenziell. Dem gegenüber stehen aktuell als leichte Ölpreisstützen schärfere Sanktionen der USA gegen Russlands Ölindustrie sowie zuletzt verstärkte Angriffe der Ukraine auf die Energieinfrastruktur Russlands.
«Die zunächst weiterhin steigende Ölförderung dämpfte die Sorgen vor einer Anspannung am Ölmarkt durch Sanktionen», kommentierten die Rohölexperten er Commerzbank.« Zwei der drei grossen Energieagenturen gehen deshalb von einer massiven Überversorgung am Ölmarkt aus.» In der kommenden Woche wird die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose veröffentlichen.
(AWP)