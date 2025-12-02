Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Im Vergleich zum Montag hielten sich die Aufschläge aber in engen Grenzen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um elf Cent auf 63,28 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 59,46 Dollar, das waren 14 Cent mehr als am Vortag.