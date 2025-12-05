Investoren warten auf neue Bewegung in den Ukraine-Verhandlungen. Bisher gibt es aber keine greifbaren Ergebnisse. Der Kreml schiebt die Schuld für mangelnde Fortschritte bei den Gesprächen auf Brüssel und Kiew. Bisher verhandelt Russland aber nur mit den USA und nicht mit der Ukraine. Des Weiteren geht der Blick auch nach Südamerika und die Spannungen zwischen den USA und dem Opec-Mitglied Venezuela.