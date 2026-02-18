Zudem verhandeln hochrangige Vertreter Russlands und der Ukraine in Genf den zweiten Tag über ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden Krieges. Sollte es bei beiden Konflikten Fortschritte geben, dürfte dies die Ölpreise belasten. Vor allem der Iran-Konflikt hat die Preise seit Jahresbeginn nach oben getrieben. Das erwartete Überangebot an Rohöl in diesem Jahr ist zunächst in den Hintergrund getreten./jsl/la/jha/